Контрабандний одяг та взуття вилучили на митниці

У вівторок, 2 липня, у пункті пропуску Краківець на кордоні з Польщею львівські митники затримали вантажівку з контрабандним одягом на взуттям на суму 6,7 млн гнн.

Як розповіли у Львівській митниці, у пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибула вантажівка DAF, якою керував громадянин України. Згідно з товаросупровідними документами, отримувачем вантажу вагою 10 650 кг значилось українське підприємство, а продавцем – угорська фірма.

Під час огляду авто серед заявленого вантажу китайського виробництва (сумки, рюкзаки, іграшки, годинники, взуття) митники виявили 3627 пар кросівок виробництва В’єтнаму та 120 жіночих курток, про які не згадується у документах. За попередніми даними, орієнтовна вартість товарів становить 6,7 млн грн.

Незадекларований товар вилучили на митниці (фото Львівської митниці)

«Таким чином встановлено, що директор угорської торгівельної фірми вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю», – йдеться в повідомленні митниці.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МКУ. Контрабандний товар вилучили.