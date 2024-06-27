Водія намагався перевезти контрабандою 240 упаковок харчової добавки для суглобів

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею митники вилучили у водія мікроавтобуса незадекларовану партію харчових добавок для суглобів на суму близько 2,4 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, 37-річний житель Прикарпаття повертався з Польщі мікроавтобусом Mercedes через пункт пропуску «Шегині – Медика». Для проходження митного контролю громадянин обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, що не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження.

Але під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 240 упаковок харчової добавки для суглобів «B-Luron» торгової марки «Coralclub». За попередньою інформацією, орієнтовна вартість незадекларованого товару становить 2,4 млн грн.

За цим фактом складено адмінпроткол за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України (ч. 3 та ч. 2 ст. 471 МКУ).