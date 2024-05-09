Суд виніс вирок жінці з інвалідністю за сприяння ухилянту у втечі за кордон

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці Полтавщини Марії Согріні, яка є особою з інвалідністю 3 групи, за фіктивний шлюб з ухилянтом та сприяння йому у втечі за кордон. Жінці присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, у червні 2023 року жінка з інвалідністю з метою незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка за кордон уклала з ним фіктивний шлюб. Чоловік мав намір втекти за кордон, супроводжуючи дружину з інвалідністю. У грудні подружжя спробувало виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів-Будомєж», де й було затримане прикордонниками.

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, відповідно до якої свою вину визнала.

Суддя Ігор Матвіїв визнав Марію Согріну винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення воді. Водночас вироком суду її звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.