Жінці загрожує до п'яти років тюрми

На кордоні з Польщею прикордонники викрили 57-річну жительку Черкаської області, яка допомагала чоловіку призовного віку виїхати за кордон. Для цього жінка з інваліністю та 44-річний хмельничанин уклали шлюб. Про це у середу, 3 січня, повідомили у Держприкордонслужбі.

44-річний чоловік та 57-річна жінка прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на Львівщині. Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність ІІ групи.

Під час перевірки оперативні співробітники Львівського загону Держприкордонслужби встановили, що наречені уклали шлюб, щоб чоловік міг виїхати за кордон як супроводжуючий жінки з інвалідністю. Зголом чоловік та жінка зізналась, що їхній шлюб було украдено за розрахунком.

Як повідомили у поліції Львівської області, пару викрили 31 грудня 2023 року. Слідчі повідомили 57-річній мешканці Черкаської області про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.