За фіктивний шлюб ухилянт заплатив 70-річному львів’янину 200 тис. грн

Поліцейські викрили львів’янина, який змусив свою доньку із другою групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком задля отримання ним відстрочки. Батько отримав 200 тис. грн від ухилянта.

Як вказано у повідомленні поліції за 27 червня, 70-річний львів’янин забезпечив своєму клієнту отримання відстрочки від призову під час мобілізації, примусивши доньку із другою групою інвалідності з ним одружитись. Відомо, що випадок трапився у 2023 році, а донька пенсіонера є вразливою через хворобу та скрутне матеріальне становище.

Військовозобов’язаний чоловік, щоб ухилитись від мобілізації та укласти шлюб із донькою пенсіонера, розлучився зі своєю дружиною. За фіктивний шлюб ухилянт заплатив 70-річному львів’янину 200 тис. грн та зміг отримати відстрочку від призову.

Організатора схеми – батька «нареченої», викрили оперативники управління міграційної поліції у Львівській області спільно з слідчими. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.149 (торгівля людьми) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.