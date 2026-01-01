Болгарія 1 січня 2026 року стала 21 країною Європейського Союзу, яка приєдналася до єврозони після формального виконання критеріїв вступу у 2025 році, зокрема, щодо інфляції, бюджетного дефіциту, довгострокових вартостей запозичень і стабільності обмінного курсу, повідомила пресслужба Єврокомісії. Це збільшить кількість людей, що користуються євро, до понад 357 млн. Крім того, Болгарія отримала місце у керівній раді Європейського центрального банку.

«Болгарія приєднується до єврозони, що є одним із найбільших досягнень Європейського Союзу. Ця віха відображає роки наполегливої ​​праці та відданості, подолання викликів. Євро принесе переваги болгарському народу, спростивши платежі та подорожі. Це відкриє нові можливості для болгарського бізнесу, дозволивши краще використовувати переваги нашого спільного єдиного ринку». – зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З 1 січня 2026 року євро поступово замінить лев як валюту Болгарії і обмінюватиметься за курсом 1,95583 лева за 1 євро. Дві валюти будуть використовувати паралельно протягом січня. Під час платежів у левах решта видаватиметься в євро, що дозволить поступово вилучати лев з обігу.

Банкноти та монети левів можна обміняти в Болгарському національному банку (БНБ), комерційних банках та будь-якому поштовому відділенні, розташованому в сільській місцевості, де немає банків. Обмін у БНБ безкоштовний та необмежений у часі. Обмін у банках та поштових відділеннях безкоштовний протягом перших шести місяців.

Додамо, що Болгарія вступила у ЄС ще у 2007 році, проте низка урядів країни не змогли перевести країну на євро. І досі, відповідно до опитувань, у країні немає згоди щодо цього питання, проте бізнес здебільшого підтримує перехід, пише Reuters. Деякі політичні аналітики зазначили, що кампанія з просування євро була слабкою, а літнім людям, особливо у віддалених районах, буде складно адаптуватися.

Нагадаємо, що досі останньою країною, яка перейшла на використання євро, була Хорватія, яка використовує євровалюту з 1 січня 2023 року.