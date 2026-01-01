Болгарія перейшла на використання євро з 1 січня
До теми
Болгарія 1 січня 2026 року стала 21 країною Європейського Союзу, яка приєдналася до єврозони після формального виконання критеріїв вступу у 2025 році, зокрема, щодо інфляції, бюджетного дефіциту, довгострокових вартостей запозичень і стабільності обмінного курсу, повідомила пресслужба Єврокомісії. Це збільшить кількість людей, що користуються євро, до понад 357 млн. Крім того, Болгарія отримала місце у керівній раді Європейського центрального банку.
«Болгарія приєднується до єврозони, що є одним із найбільших досягнень Європейського Союзу. Ця віха відображає роки наполегливої праці та відданості, подолання викликів. Євро принесе переваги болгарському народу, спростивши платежі та подорожі. Це відкриє нові можливості для болгарського бізнесу, дозволивши краще використовувати переваги нашого спільного єдиного ринку». – зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
З 1 січня 2026 року євро поступово замінить лев як валюту Болгарії і обмінюватиметься за курсом 1,95583 лева за 1 євро. Дві валюти будуть використовувати паралельно протягом січня. Під час платежів у левах решта видаватиметься в євро, що дозволить поступово вилучати лев з обігу.
Банкноти та монети левів можна обміняти в Болгарському національному банку (БНБ), комерційних банках та будь-якому поштовому відділенні, розташованому в сільській місцевості, де немає банків. Обмін у БНБ безкоштовний та необмежений у часі. Обмін у банках та поштових відділеннях безкоштовний протягом перших шести місяців.
Додамо, що Болгарія вступила у ЄС ще у 2007 році, проте низка урядів країни не змогли перевести країну на євро. І досі, відповідно до опитувань, у країні немає згоди щодо цього питання, проте бізнес здебільшого підтримує перехід, пише Reuters. Деякі політичні аналітики зазначили, що кампанія з просування євро була слабкою, а літнім людям, особливо у віддалених районах, буде складно адаптуватися.
Нагадаємо, що досі останньою країною, яка перейшла на використання євро, була Хорватія, яка використовує євровалюту з 1 січня 2023 року.