Хорватія з 1 січня приєдналась до Шенгенської зони, ставши 27 країною об'єднання відкритих кордонів. Крім того, Хорватія стала 20-м членом єврозони: євро стає офіційною валютою в країні і замінить місцеву куну. Відповідно до хорватського законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня.

Як повідомляє «Європейська правда», важливі переходи у Хорватії відбулися майже через 10 років після її вступу в Євросоюз у 2013 році. Вступ Хорватії до Шенгенської зони сприятиме розвитку ключової індустрії туризму, на яку припадає 20% її ВВП, однак через технічні проблеми прикордонний контроль в аеропортах закінчиться лише 26 березня.

Як і раніше, застосовуватиме суворий прикордонний контроль на східному кордоні з сусідами, що не входять до ЄС, – Боснією та Герцеговиною, Чорногорією та Сербією.

Нагадаємо, ЄС у грудні підтримав вступ Хорватії до Шенгенської зони, але не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.