З 1 січня до громадян України не застосовуватиметься прикордонний та митний контроль при в’їзді до Хорватії сухопутним шляхом, оскільки країна стає членом Шенгенської зони, повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«З 01.01.2023 Хорватія стане частиною Шенгенського простору. Це означає, що до громадян України, які прямують до Хорватії сухопутним шляхом, не застосовуватиметься прикордонний і митний контроль», – написав він.

Посол додав, що в аеропортах Хорватії цей контроль буде скасовано з 26.03.23.

До Шенгенської зони входить Угорщина – саме через цю країну проїжджають українці, які прямують до Хорватії. Таким чином, з 1 січня прикордонний і митний контроль вони проходитимуть лише при в’їзді в Угорщину.

8 грудня Європейська рада затвердила приєднання Хорватії до Шенгенської зони з 1 січня 2023 року. Також туди мали увійти Болгарія і Румунія, однак проти приєднання цих країн проголосувала Австрія. Також проти приєднання Болгарії до Шенгенської зони проголосували Нідерланди.