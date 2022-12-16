Хорватський парламент не підтримав урядову пропозицію про навчання українських військових у рамках місії ЄС

Хорватський парламент у п'ятницю, 16 грудня, відхилив пропозицію уряду країни допомогти навчати українських військових у рамках місії Європейського Союзу EUMAM Ukraine, повідомила агенція Associated Press.

Хорватія як країна-член Євросоюзу мала розмістити в себе до 100 українських військових, а близько 80 хорватських інструкторів планували виїхати за кордон, аби допомагати навчати українців в інших країнах ЄС. Для ухвалення такого рішення уряду були потрібні дві третини голосів у парламенті. Проте пропозицію не ухвалили, оскільки її підтримали лише 97 із 151 члена парламенту – на чотири голоси менше, ніж потрібно. Десять депутатів висловилися проти, решта утрималися або не були присутні під час голосування.

Як заявили опозиційні партії, голосування було політичним і мало в основі суперечки між прем’єр-міністром країни Андреєм Пленковичем і президентом Хорватії Зораном Мілановичем, які взагалі часто конфліктують з різних питань. Водночас Пленкович перед голосуванням сказав, що це питання є вибором між Україною і Путіним.

«Це вибір між Україною і [президентом Росії Владіміром] Путіним. Хорватія протягом багатьох років є членом НАТО і ЄС, вона не є нейтральною або позаблоковою», – сказав голова хорватського уряду.

Associated Press нагадує, що президент Хорватії Зоран Міланович є відвертим критиком політики Заходу в Україні. Він виступає за те, щоб Хорватія надавала лише гуманітарну допомогу Україні у боротьбі проти Росії.

Голосування в парламенті відбулося після того, як президент Хорватії відмовився підписати пропозицію уряду, заявивши, що вона не відповідає Конституції країни.

Військову місію для України ЄС схвалив у жовтні.