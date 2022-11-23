Президент Хорватії виступає на засіданні Генасамблеї ООН, 21 вересня 2022

Президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозіча на проведення в країні навчання військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба президента Хорватії.

Свою пропозицію Банозіч висловив у офіційному листі, надісланому президентові країни. Але там зауважили, що, відповідно до конституції, міністр оборони не має повноважень ініціювати такий запит. «Це може зробити лише президент, уряд чи парламент», – йдеться у повідомленні.

Відмову в офісі президента аргументували й іншими формальними причинами, в тому числі тим, що Банозіч нібито не вказав, чим саме українські військові займатимуться в Хорватії, описавши лише в загальних рисах завдання Місії Європейського Союзу з допомоги Україні.

Місію ЄС з допомоги Україні було започатковано у жовтні цього року. У її рамках на території ЄС має проводитися навчання українських військових, однак відомий проросійськими поглядами президент Хорватії раніше заявив, що не дозволить робити цього у своїй країні.