Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович не хоче, щоб на території його країни тренували українських воїнів

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти проведення навчань українських військових у його країні, пише хорватський інформаційний ресурс Jutarnji list.

«Я не підтримую цю ідею. Тому що я не підтримую участь Хорватії у цій війні більшою мірою, ніж варто. … Як Головнокомандувач, я цього не погоджу. Але я не чув про пропозицію. Але мені це не подобається», – сказав Міланович.

Передумовою для заяви президента стала поява в ЗМІ інформації про те, що Уряд через міністра закордонних справ Гордана Грлича Радмана запропонував у понеділок у Люксембурзі провести навчання українських солдатів на своїй території у рамках Місії Європейського Союзу, яка передбачає тренування щонайменше 15 тис. українських військових.

У Міноборони у відповідь на запитання, чи пропонувала Хорватія на рівні ЄС проводити навчання у себе, зазначили: «В рамках вже наявних навчань ми готові прийняти іноземних учасників, все відповідно до планів і законодавчих процедур».

Відповідно до законодавства країни, уряд схвалює введення збройних сил країн-союзників, але спочатку має отримати згоду президента. Якщо президент згоду не підпише, іноземні військові не зможуть в’їхати до Хорватії. Утім парламент може подолати вето Головнокомандувача більшістю у дві третини голосів.

Якщо Міланович все ж заборонить проведення навчань, а з'ясується, що Хорватія вже офіційно запропонувала свою територію для їх проведення, країна знову зіткнеться зі скандалом на міжнародному рівні.

Додамо, що президент Хорватії дотримується проросійських поглядів. Він не підтримував надання Україні допомоги і звинувачував інші країни в підбурюванні до війни. Водночас уряд країни має абсолютно протилежну позицію. Завдяки цьому Хорватія надавала Україні як гуманітарну, так і військову допомогу. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович навіть просив вибачення за слова президента.

Військова місія ЄС для України: що відомо

В серпні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде «обговорена політично».

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу заявив, що лідери досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

17 жовтня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine. Це рішення не підтримала лише Угорщина.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій, зазначає УНІАН.

Відомо, що навчання проходитимуть на території Польщі та Німеччини.

Хорватська армія має досвід підготовки бойових рятувальників, які надають негайну першу медичну допомогу на полі бою, де військові медики часто не завжди доступні або не перебувають поблизу.