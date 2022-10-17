Міністр закордонних справ Петер Сіярто пояснив, що виступає проти, бо такий крок загрожує ескалацією у війні

Уряд Угорщини не підтримав пропозицію Євросоюзу щодо навчальної місії для українських військових. За інформацією видання Budapest Times, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто був єдиним представником країни ЄС, який відмовився голосувати. Щоправда, його відмова не завадила затвердити пропозицію.

Петер Сіярто пояснив, що уряд його країни виступає проти, бо такий крок загрожує ескалацією у війні.

«Все, що веде до ескалації, — це не те, що ми вважаємо гарною ідеєю», — сказав він. Також він додав, що такий крок може призвести до того, що Центральна Європа може бути втягнута в конфлікт.

Він також зазначив, що його країна не хоче витрачати свої ресурси на тренувальну місію для українців. Проте його відмова не завадила затвердити пропозицію.

Він зазначив, що питання проходу через Угорщину військ та вантажів для навчальної місії ЄС кожного разу вирішуватимуть індивідуально.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що влада Угорщини не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, як це зробили частина країн ЄС.