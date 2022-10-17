Європейський союз збільшить військову допомогу Україні на 500 млн євро – до 3,1 млрд євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Також ЄС запустить військову навчальну місію.

«У той час, як Дмитро Кулеба звертається до ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її», – зазначив Боррель.

Чиновник також заявив, що Європейський союз шукає конкретні докази участі Ірану у війні Росії проти України – на тлі нової атаки дронами-камікадзе на інфраструктурні об’єкти в Україні.

Раніше видання Politico писало, що Євросоюз планує виділити додаткові 500 млн євро на відшкодування країнам-членам за зброю, передану ними Україні, та на навчання 15 000 військових ЗСУ на території ЄС.

Видання зазначало, що військово-навчальна місія на рівні Євросоюзу пропонується вперше, раніше навчання для військовослужбовців ЗСУ пропонували лише окремі країни ЄС.