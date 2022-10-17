Посли ЄС угодили навчальну місію для українських військових
На території ЄС планують провести навчання до 15 тис. українських військових
Посли Європейського Союзу погодили військову навчальну місію для України. Приблизно 15 тис. українських військових пройдуть навчання за межами країни.Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомив редактор «Радіо Свобода» в Європі Рікард Йозвяк.
«Міністри закордонних справ ЄС погодили військову навчальну місію для України, у рамках якої мають провести навчання до 15 тис. солдатів на території ЄС. Має розпочатися в середині листопада», – написав він Twitter.
EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022
Зазначимо, що напередодні французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що до двох тисяч українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, чергуючись для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.
Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков 7 жовтня заявив, що майже всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчальних програм з підготовки українських військовослужбовців. За його словами, окрім відомої британської програми, у рамках домовленостей, до навчання українських воїнів долучилися Норвегія, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія. Крім того, про приєднання до цих ініціатив нещодавно заявила Німеччина.
Велика Британія однією з перших європейських країн заявила про намір навчати українських військових, ці навчання стартували ще в липні. Станом на вересень близько 5 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії.