Посли Європейського Союзу погодили військову навчальну місію для України. Приблизно 15 тис. українських військових пройдуть навчання за межами країни.Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомив редактор «Радіо Свобода» в Європі Рікард Йозвяк.

«Міністри закордонних справ ЄС погодили військову навчальну місію для України, у рамках якої мають провести навчання до 15 тис. солдатів на території ЄС. Має розпочатися в середині листопада», – написав він Twitter.

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia