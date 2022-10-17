Навчання українських військових

Посли Європейського Союзу погодили військову навчальну місію для України. Приблизно 15 тис. українських військових пройдуть навчання за межами країни.Про це у понеділок, 17 жовтня, повідомив редактор «Радіо Свобода» в Європі Рікард Йозвяк.

«Міністри закордонних справ ЄС погодили військову навчальну місію для України, у рамках якої мають провести навчання до 15 тис. солдатів на території ЄС. Має розпочатися в середині листопада», – написав він Twitter.

EU foreign ministers have now agreed the military training mission for #Ukraine. should train up to 15.000 soldiers on EU soil. should start in mid-Nov. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 17, 2022

Зазначимо, що напередодні французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що до двох тисяч українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, чергуючись для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков 7 жовтня заявив, що майже всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчальних програм з підготовки українських військовослужбовців. За його словами, окрім відомої британської програми, у рамках домовленостей, до навчання українських воїнів долучилися Норвегія, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія. Крім того, про приєднання до цих ініціатив нещодавно заявила Німеччина.

Велика Британія однією з перших європейських країн заявила про намір навчати українських військових, ці навчання стартували ще в липні. Станом на вересень близько 5 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії.