Петра Порошенка не випустили на конференцію до Флориди

Партія «Європейська солідарність» у середу, 2 квітня, заявила, що лідера політсили Петра Порошенка не випустили на конференцію до Флориди. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон народному депутату.

Партія «Європейська солідарність» повідомила, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до Флориди у США. У повідомленні зазначають, що Порошенко мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему «Виклики у глобальному політичному ландшафті – як зміцнити демократію».

«Оскільки серед засновників IDU – правляча Республіканська партія США, під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка з представниками команди президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України», – йдеться у заяві.

Стефанчук зазначив, що заява на відрядження надійшла до нього вчора, 1 квітня, ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон.

«Оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати - це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи», – написав він.

Він також нагадав, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності. А участь Порошенка у конференції на запрошення декана, на його думку, схоже на «конференційний туризм» і до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку.

Нагадаємо, Петро Порошенко неодноразово звинувачував владу та прикордонників у забороні виїзду за кордон під час воєнного стану. Зокрема, 16 січня Порошенко повідомив, що йому не дозволили виїхати на зустріч із лідером Європейської народної партії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цю заяву спростував, зазначивши, що відрядження депутата планувалося на інші дати.

22 березня суд визнав протиправним рішення про відмову народному депутатові, п’ятому президентові Петру Порошенку у перетині державного кордону.