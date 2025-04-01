Більшу частину доходів Петро Порошенко отримав від дивідендів та погашення облігацій

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» та пʼятий президент Петро Порошенко подав декларацію про доходи за 2024 рік. За рік його доходи зросли в три рази – до 4,6 млрд грн.

Як вказано у електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК, у 2024 році Петро Порошенко разом із дружиною Мариною, яка є депутаткою Київської міської ради, задекларували близько 4,6 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж попереднього року. Більшу частину з цих грошей становлять дивіденди, прибуток від придбання облігацій та дохід від цінних паперів. Зокрема, від фонду «Прайм Ессетс Кепітал» Петро Порошенко задекларував 1,6 млрд грн, від «Сіквент (Швайц) АҐ» – 1,24 млрд грн. Ще 1,1 млрд грн він отримав від Мінфіну за погашення облігацій.

Крім цього, родина Порошенків вказала 20 млн грн, 32 млн доларів та 170 тис. євро на банківських рахунках, а також 485,8 млн грн, 63,8 млн доларів, понад 3 млн євро та 3,5 млн фунтів стерлінгів готівки.

Більшість нерухомості подружжя придбало у попередні роки. Серед них будинок у Козині на Київщині площею 1331,7 м2, а також понад 4 га землі у цьому селищі. Крім цього, подружжя декларує квартири в Києві, Вінниці й іншу нерухомість, загалом – понад два десятки обʼєктів. Нової нерухомості Порошенки у 2024 році не купували.

Натомість Петро Порошенко купив легковий автомобіль Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2014 року випуску. Його вартість у декларації він вказав. Також він придбав причіп за 49 тис. грн. Загалом автопарк подружжя налічує три автомобілі, один із яких службовий, та мотоцикл Honda.

Серед цінного майна Порошенків – коштовні картини, годинники, брендовий одяг, жіночі сумочки, ювелірні прикраси, меблі, рояль, техніка.