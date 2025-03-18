В інтерв'ю німецькому Bild Петро Порошенко заявив про загрозу диктатури в Україні

П’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому журналу Bild різко розкритикував чинного главу держави Володимира Зеленського. В опублікованому у вівторок, 18 березня, інтерв’ю Петро Порошенко, який перебуває під санкціями і забороною покидати країну, заявив, що вважає себе єдиним лідером опозиції, а санкції це нібито лише підтверджують.

На запитання, чому він під санкціями, Петро Порошенко не відповідає прямо. «Я єдиний політичний лідер, єдиний опозиційний лідер, без будь-яких пояснень. Те, що тут відбувається, неконституційно, незаконно, немає рішення суду. Це просто дуже тупе, незаконне, кримінальне порушення закону», – відповів п’ятий президент на питання журналіста.

Порошенко також різко розкритикував чинного президента Володимира Зеленського.

«Він нещасний лідер команди, яка веде націю до диктатури. Але Україна – не Росія, і ми не дозволимо диктатурі виникнути в Україні. Це велика різниця», – наголосив Порошенко. Він також додав кілька слів про порушення верховенства права, очевидно маючи на увазі введення санкцій проти себе: «Це також замах на наше європейське майбутнє, тому що верховенство права, яке зараз брутально порушується, є вирішальним для нашої євроінтеграції».

Нагадаємо, зовсім недавно, 25 лютого, Порошенко з трибуни Верховної Ради заявив, що його політична сила не ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського і що не треба принижувати Україну путінським наративом, що нібито необхідно підтримати і підтвердити легітимність українського влади і українського президента голосуванням в парламенті.

Також в інтерв’ю Bild Порошенко зробив низку популістських заяв. Зокрема, назвавшись єдиним лідером опозиції та заявивши, що санкції проти нього загрожують єдності українського народу.

«Якщо ви запитаєте мене про диктатуру, відповідь однозначна – диктатор – це Путін. Але це абсолютно неприйнятно, коли Україна рухається до меж демократії та свободи, коли здійснюються напади на місцеве самоврядування, коли нападають на лідера опозиції незаконно та неконституційно. Це має бути припинено негайно не тому, що це стосується мене, а тому, що ми повинні зберегти єдність, а єдність є вирішальним, дуже потужним фактором зупинки Путіна», – зазначив Порошенко.

В інтерв'ю Порошенко також розповів про великі військові втрати, які зараз зазнає Україна. Зокрема йшлось і про відхід Сил оборони із Курської області Росії. «Мій меседж такий: ми повинні негайно припинити втрачати людей, і негайно припинити втрачати території. І ми повинні негайно припинити витрачати час», – заявив Порошенко.

Порошенко також заявив, що у Силах оборони немає нестачі особового складу. Однак, на його думку, треба припинити наступальні дії українського війська.

«У цій ситуації нам не потрібні додаткові солдати. У нас достатньо людей. У нас не вистачає для штурмових операцій на прямій лінії фронту. (...) Треба будувати укріплення. Ми повинні дбати про життя кожного солдата. Ми повинні забути слово «наступальна операція». Припинити його вживати. Припинити вбивати людей. Припиніть це! Спробуйте зупинити російські війська. Першочерговим завданням є оборона території. Використовуйте укріплення, мінні поля, найсучасніші засоби протиповітряної оборони від керованих бомб. Всі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 12 лютого в медіа з’явилась інформація про введення РНБО санкцій проти Петра Порошенка. Згодом Порошенко підтвердив, що проти нього почали діяти санкцкції. Пізніше СБУ пояснила, що санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука ввели через загрозу національній безпеці України.

«Пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб», – пояснила наступного дня СБУ в офіційному повідомленні.

СБУ пояснила, що Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень Президента України високопосадовець поставив державу в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.