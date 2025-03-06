Тимошенко і Порошенко неодноразово виступали проти проведення виборів до завершення бойових дій

Четверо високопосадовців з адміністрації президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з депутатами Верховної Ради, які є одними є головних політичних опонентів президента Володимира Зеленського. Йдеться про лідерку партії «Батьківщина», експрем’єр-міністерку Юлію Тимошенко і лідера партії «Європейська Солідарність», п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це в четвер, 6 березня, повідомило видання Politico з посиланням на трьох українських народних депутатів й американського експерта зі зовнішньої політики.

Як йдеться, сторони дискутували, чи може Україна швидко провести президентські вибори. США обговорюють неофіційними каналами проведення виборів президента в період між досягненням домовленості про тимчасове припинення вогню й до початку повноцінних мирних перемовин.

У медіа Тимошенко і Порошенко неодноразово виступали проти проведення виборів до завершення бойових дій в Україні. Однак, за словами американського експерта зі зовнішньої політики, Порошенко і Тимошенко «позиціюють себе як люди, з якими було б легше працювати і які погодяться на багато речей, на які не погоджується Зеленський».

Відповідаючи на запитання, чи брала Тимошенко участь у переговорах з членами адміністрації Трампа щодо президентських виборів або мирних переговорів, її прессекретарка Наталія Лисова подякувала Politico за інтерес. «Ми поки що не будемо це коментувати», – сказала Лисова.

У пресслужбі партії «Європейська Солідарність» заявили, що прагнуть домогтися не проведення виборів президента, а «забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в країні».

«Також логічно, що будь-які контакти включають представлення бачення президента Порошенка та “Європейської Солідарності” щодо шляхів завершення війни справедливим, всеосяжним і тривалим миром, а також щодо меж можливих компромісів у переговорних пунктах», – додали в пресслужбі партії.

Журналісти видання також намагались зв’язатись з чотирма високопосадовцями з команди Трампа, про яких згадувалося, але не отримали відповіді.

Politico пише, що помічники Трампа впевнені, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни та суспільне розчарування через повсюдну корупцію. Видання зауважує, що рейтинги Зеленського з роками знижувались, але зросли після його суперечки з Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого.

В опитуванні, проведеному британською соціологічною компанією Survation цього тижня, 44% українських респондентів заявили, що підтримають Володимира Зеленського на президентських виборах. Його найближчим суперником, який відстає від Зеленського більш ніж на 20%, є колишній Головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Ще 10% опитаних віддали б голос за Петра Порошенка, і 5,7% – за Юлію Тимошенко.

Звинувачення Зеленського у нелегітимності

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність провести в Україні вибори. Зокрема, 20 лютого Трамп назвав Зеленського диктатором та заявив, що його рейтинг в Україні становить 4%.

Водночас Володимир Зеленський не раз пояснював, що Конституція України та виборче законодавство не дозволяють проводити вибори під час воєнного стану. Цю тезу також підтримала й Верховна Рада України у зверненні до президента США, Конгресу та американського народу щодо продовження військової допомоги Україні, яку США зупинили 3 березня.

Коментуючи заяву Дональда Трампа нібито про 4% підтримки Зеленського серед українців, президент підкреслив, що це є дезінформацією, яка «йде від Росії». Зазначимо, що після заяв Трампа Володимира Зеленського підтримали багато світових лідерів та визнали його легітимним та демократично обраним лідером країни.

23 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента заради миру та безпеки України. Також президент готовий залишити посаду заради членства України у НАТО.