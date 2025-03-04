Верховна Рада наполягає на розвитку стратегічного партнерства зі США

Увечері вівторка, 3 березня, Верховна Рада опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Від імені українців парламент висловив «глибоку вдячність» за послідовну підтримку США щодо України й наголосив на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

У зверненні підкреслили, що внесок США «мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої держави в найскладніші часи її історії». Зокрема, надані Україні пакети безпекової допомоги від Сполучених Штатів сприяли стабілізації ситуації на полі бою і зараз ці поставки є вкрай необхідними.

«Наразі ця підтримка є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки й оборони України, а також для забезпечення безпеки та стабільності на всьому європейському континенті», – ідеться в повідомленні.

Також парламент заявив, що український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що «особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу». Верховна Рада привітала ініціативу американського президента щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

Водночас український парламент наголосив на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у сфері розвідки критично важливих корисних копалин.

Призупинення військової допомоги США для України

3 березня високопосадовці Білого дому повідомили, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні. Американці призупинять всі заплановані, але ще не виконані оборонні поставки – зокрема, ідеться про ракети до ППО, боєприпаси до ракетних артилерійських систем HIMARS та артилерії тощо. Зауважимо, що офіційно про призупинення військової допомоги Україні Білий дім не повідомляв.

За даними американських чиновників, наказ Трампа залишатиметься чинним доти, доки він не вирішить, що український президент Володимир Зеленський взяв на себе зобов’язання розпочати мирні переговори.

За прогнозами газети The Wall Street Journal, військової допомоги Україні, яку адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити щонайменше до середини року. Водночас деякі українські аналітики припускають, що Україна зможе протриматися довше. Найважче для України буде замінити американські сучасні системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля», навігаційні системи й далекобійну ракетну артилерію, оскільки Європа не виготовляє достатньо такої зброї або ж взагалі її не виготовляє.

Конфлікт Зеленського та Трампа 28 лютого

У межах візиту президента України Володимира Зеленського до США між ним, Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Водночас Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити». Згодом він заявив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.

Під час зустрічі 28 лютого Україна та США планували підписати угоду про рідкісноземельні копалини, утім через конфлікт вона була відкладена.

2 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Зеленський своєю поведінкою в Овальному кабінеті зірвав зусилля США щодо миру. Він додав, що президент Трамп і його адміністрація відновлять діалог з українськими представниками, коли останні «будуть готові до миру».

3 березня президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що до мирної угоди та припинення вогню «дуже і дуже далеко». Він назвав слова Зеленського «найгіршою заявою», яку той міг зробити та пригрозив, що «Америка не миритиметься з цим».

Після заяви Трампа президент України Володимир Зеленський написав, що «мир потрібен якнайшвидше, і українці цього хочуть найбільше».