Поставки американського озроєння в Україну триватимуть щонайменше до 2026 року

Без зовнішньої підтримки США Україна має достатньо озброєння, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа. Після цього Київ може зіткнутися з браком боєприпасів і неможливістю використовувати деякі з найсучасніших видів озброєнь. Про це ідеться у статті The Wall Street Journal, опублікованій у вівторок, 25 лютого.

За словами колишньої помічниці міністра оборони США Селести Валландер, великих поставок зброї, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити, щоб дозволити українцям продовжувати воювати в нинішньому темпі щонайменше до середини року. Водночас деякі українські аналітики припускають, що Україна зможе протриматися довше.

«Ми можемо протриматися, скажімо, пів року чи рік, щоб дати Європі ще рік для того, щоб почати виробляти все, що вони можуть. Ми можемо зазнати певних втрат, можливо, втратимо якусь територію. Але у нас немає іншого вибору, окрім як боротися, попри труднощі», – сказав старший аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков.

WSJ зауважує, що впродовж 2024 року країни Євросоюзу, Велика Британія та Норвегія сукупно надали Україні близько 25 млрд доларів військової допомоги, що перевищує підтримку США. Європі вдалось суттєво збільшити виробництво артснарядів, і обговорюється можливість збільшення допомоги ЄС до 30 млрд доларів вже цього року.

Європа також постачає деякі з найефективніших озброєнь для України, включно з більшою частиною сучасної артилерії, ППО середньої дальності та крилатих ракет. Однак аналітики сумніваються в здатності Європи повністю заповнити прогалину у разі припинення військової допомоги США.

Зазначається, що зараз Україні виробляє зброї на 30 млрд доларів на рік, що, за словами міністра із питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, вшестеро більше, ніж у 2023 році. У 2024 році в Україні виробили близько 1,5 млн дронів. Цьогоріч, за словами чиновників, вони планують виробити 3 тис. ракет і 30 тис. далекобійних БпЛА.

За словами неназваного західного чиновника, Україна наразі виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. Ще 20% техніки припадає на США, а на Європу – 25%.

Однак Україна не зможе за короткий час замінити сучасні системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля», навігаційні системи й далекобійну ракетну артилерію, яку передавали США. Європейські потужності не виготовляють достатньо такої зброї або ж взагалі її не виготовляють, зауважує видання.

Колишній президент США Джо Байден перед закінченням президентських повноважень, намагався зробити так, щоб Україна могла продовжувати воювати якомога довше. Його адміністрація надала зброю з наявних американських запасів і підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспорту тощо. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

Директор київського аналітичного центру «Нова геополітична мережа» Михайло Самусь вважає, що США можуть припинити надавати допомогу, але дозволити Європі купувати американську зброю для України.

«Справа не в допомозі – річ у тому, чи буде Трамп брати участь у виробництві зброї для України», – сказав він. Якщо ні, «це буде категоричним ударом по Україні та Європі».

До слова, за даними Пентагону, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву приблизно 183 млрд доларів допомоги, з яких майже 66 млрд доларів витратили на військову підтримку.

На початку лютого заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що близько 70% від усієї зброї, яку використовують ЗСУ, є міжнародною допомогою від партнерів. Втім, Україна працює над нарощенням обсягів власного виробництва.