Дональд Трамп не виключає можливості постачати зброю Європі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовим дозволити європейським країнам налагодити закупівлю американської зброї для українських збройних сил. Інформацію про це підтвердив сам Трамп, повідомило у понеділок, 17 лютого, Bloomberg.

На запитання журналістів, чи розглядає США перспективу продажу зброї Європі для закриття потреб України, Дональд Трамп відповів ствердно. За даними Bloomberg, така стратегія дозволить Україні отримати доступ до зброї, навіть якщо адміністрація Трампа повністю припинить зовнішню допомогу Україні.

Втім, чи втілиться продаж американської зброї Європі в життя, наразі невідомо. Наразі риторика Дональда Трампа сконцентрована на швидкому припиненні вогню та укладанні мирної угоди. За даними агентства, Україна побоюється, що Трамп та Путіна укладуть угоду без врахувань українських інтересів. До слова, раніше Трамп не зміг назвати Україну повноцінним членом майбутніх перемовин, а його команда заявляла, що переговори пройдуть без участі Європи, хоч «її інтереси врахують».

Зазначимо, за даними Axios, перша зустріч делегацій США та Росії заплановані вже на вівторок, 17 лютого. Зустріч відбудеться в Саудівській Аравії, де раніше Трамп хотів зустрітися особисто з Путіним.

Нагадаємо, 13 лютого Трамп анонсував тристоронню зустріч у Саудівській Аравії – за його словами, там мали зустрітися представники США, України та Росії. Втім, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна на цій зустрічі представлена не буде.