Раніше Трамп заявляв, що особисто зустрінеться у Саудівській Аравії з Владіміром Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі американських та російських посадовців. В зустрічі також братиме участь Україна, повідомив Трамп увечері 13 лютого під час пресконференції з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

У своїй заяві Дональд Трамп зазначив, що особисто не приїде до Саудівської Аравії найближчим часом. Водночас українські, російські та американські посадовці працюватимуть над обговоренням врегулюванні російсько-української війни вже з наступного тижня.

«Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч не зі мною для президента Путіна, а з високопосадовцями. І Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну», – сказав Дональд Трамп.

Коли саме відбудеться зустріч делегатів, Дональд Трамп уточнив. Україна наразі не коментувала можливу трьохсторонню зустріч.

Зазначимо, також Дональд Трамп згадав Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого. Раніше він заявив, що Україна запрошена на зустріч з російськими та американськими представниками. Втім, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заперечив зустріч із росіянами в Мюнхені. За його словами, тільки узгоджена спільна позиція «має бути на столі для розмови з росіянами».

Нагадаємо, після телефонної розмови з Владіміром Путіним Трамп заявив, що відвідає Москву, а Путін – Вашингтон. Втім, перед цими візитами Трамп хоче зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії.

Після його заяви про зустріч із Путіним президент США не захотів назвати Україну рівноправним учасником мирного процесу. Втім згодом команда Трампа повідомила, що Україну допустять до будь-якого переговорного процесу.