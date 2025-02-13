Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 14-16 лютого

Під час Мюнхенської безпекової конференції переговори із росіянами не передбачені. Про це у четвер, 13 лютого, повідомив радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

«Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру», – заявив Литвин.

За його словами, тільки узгоджена спільна позиція «має бути на столі для розмови з росіянами».

«За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається», – наголосив Литвин.

Раніше про зустріч у Мюнхені представників України, США та Росії говорив президент США Дональд Трамп.

«Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені. Росія буде там з нашими людьми, Україна, до речі, теж запрошена. Я не впевнений, хто саме там буде, але люди високого рівня з Росії, України та США», – сказав Трамп.

Утім ані Трамп, ані Білий дім не повідомили подробиць зустрічі. Раніше повідомлялося лише про зустріч віце-президента Джей-Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським. До складу американської делегації в Мюнхені також увійде, зокрема, держсекретар Марко Рубіо.

У середу, після розмови з Путіним, Трамп оголосив, що наказав розпочати переговори «негайно» і що Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майк Уолтц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф мають взяти участь у них. Що він не згадав у цій групі, так це спеціального посланника з питань України і Росії генерала Кіта Келлога, який також перебуває в Мюнхені.

Цього року в конференції в Мюнхені візьмуть участь лідери з близько 60 країн світу. Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген висловив сподівання, що на зустрічі будуть представлені «контури» мирного плану для України. Конференція почнеться у п’ятницю, 14 лютого.

Як повідомляє CNN, міністр фінансів США Скот Бессент 12 лютого в Києві обговорив із Володимиром Зеленським проєкт угоди, яка з-поміж іншого передбачає також доступ США до рідкісноземельних металів в Україні. Однак підписання цієї угоди не відбулось. Згодом CNN уточнило, що відповідь на цю угоду Володимир Зеленський дасть саме на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого.