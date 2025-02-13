Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що Європа має брати участь у перемовинах щодо закінчення війни в Україні. Про це глава держави написав у X в четвер, 13 лютого.

Володимир Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з литовським колегою Гітанасом Науседою. Під час розмови політики обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України.

«Провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою і подякував йому за непохитну підтримку України та її народу з боку Литви. Обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України. Я підкреслив, що для безпеки України та всієї Європи надзвичайно важливо, щоб Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо припинення війни», – ідеться в повідомленні.

Також український президент поділився деталями нещодавніх контактів із президентом США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації, а також розповів про заплановані зустрічі.

«Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру. Я наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України», – підкреслив Зеленський.

Європейські лідери не погоджуються зі швидким рішенням Трампа: «Це брудна угода»

Тим часом європейські офіційні особи зайняли надзвичайно тверду позицію щодо мирної ініціативи Трампа, заявивши, що будь-яку угоду буде неможливо реалізувати, якщо вони та українці не будуть залучені до переговорів.

«Будь-яке швидке рішення – це брудна угода», – заявила верховний представник європейської зовнішньої політики Кая Каллас. Вона також засудила очевидні поступки, запропоновані заздалегідь.

«Чому ми даємо їм (Росії) все, що вони хочуть, ще до початку переговорів?», – запитала Каллас. – «Це умиротворення. Воно ніколи не працювало».

Додамо, 13 лютого президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили умови, «необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні». За словами Зеленського, політики погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

Як писав ZAXID.NET, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову спершу із президентом РФ Владіміром Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього американський президент заявив, що переконаний, що і Путін, і Зеленський прагнуть досягти миру. Також Трамп оприлюднив склад переговорної групи щодо України.

Володимир Зеленський назвав «неприємним» дзвінок Трампа до Путіна, утім він не сприймає це як надання Росії пріоритету. Президент наголосив, що розмовляти з росіянами потрібно після напрацювання плану.

Раніше міністр оборони США Піт Геґсет назвав нереалістичним повернення Україною окупованих територій до кордонів 1991 року.