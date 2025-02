Зеленський провів розмову з Трампом 12 лютого

У середу, 12 лютого, український президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп провели «тривалу» телефонну розмову. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва», – сказав Володимир Зеленський, подякувавши Трампу за інтерес до співпраці з Україною.



Зі слів Володимира Зеленського, президенти також обговорили розмову президента України з міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Також Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.



«Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі», – додав глава держави.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп написав, що його розмова з Володимиром Зеленським пройшла «дуже добре». Він зауважив, що Зеленський хоче досягти миру, як і Путін.

«Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином – зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними», – повідомив Трамп.

Своє повідомлення президент США завершив словами: «Боже, благослови народи Росії та України!»

Телефонна розмова Трампа з Путіним

Перш ніж зателефонувати президенту Володимиру Зеленському, глава Білого дому Дональд Трамп мав розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Зі слів Трампа, це була тривала та дуже продуктивна телефонна розмова, цитує «Голос Америки».

«Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про Велику Історію наших Народів і про те, що ми так успішно разом воювали у Другій світовій війні, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили дуже багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших країн і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

Зі слів Трампа, він та Путін погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні Росії проти України.

«Президент Путін навіть використав девіз моєї кампанії: "здоровий глузд". Ми обидва дуже в це віримо. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного», – додав президент США.

Окремо Трамп подякував Путіну за звільнення американського вчителя Марка Фогеля, який із серпня 2021 року перебував у російській в’язниці. В обмін Сполучені Штати звільнили російського кіберзлочинця Олександра Вінника.