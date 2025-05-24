За ніч окупанти випустили по Україні 14 балістичних ракет

Російські окупанти модернізували свої балістичні ракети, через що системи протиповітряної оборони Patriot можуть працювати не так ефективно. Про це після нічної атаки росіян на Україну 24 травня повідомив в ефірі телемарафону голова управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами посадовця, Україна та західні партнери отримали інформацію про те, що російська армія змогла вдосконалити балістичні ракети «Іскандер-М». Так, окупанти могли покращити прицілювання.

«Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати вже під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати», — розповів Юрій Ігнат.

Він також повідомив, що ракети такого типу здійснюють маневри, не маючи прямої траєкторії. Через це системам Patriot важче передбачити точку перехоплення ракет.

Водночас Юрій Ігнат наголосив, що модернізовані ракети лише ускладнюють, а не унеможливлюють їхнє збиття для Patriot.

Зазначимо, повідомлення Ігната про модернізовані балістичні ракети росіян сталися на тлі нічної атаки росіян – окупанти вдарили по Києву, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях 14 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, а також 250 ударними безпілотниками і дронами-імітаторами. Найбільше постраждав Київ – у п’ятьох районах міста сталися пожежі та загоряння, щонайменше 15 людей постраждали.