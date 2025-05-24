Сили ППО збили 6 балістичних ракет над Києвом

У ніч проти 24 травня Росія атакувала Україну, застосувавши 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, а також 250 ударних БпЛА і безпілотники-імітатори. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

Ракети та дрони російські окупанти запускали із Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Ціллю ворожої атаки були Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запоріжжя.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Українським військовим вдалося збити 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 над Києвом та знешкодити 245 російських дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«128 – збито вогневими засобами ураження, 117 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)», – повідомили в Повітряних силах.

Результати роботи ППО у ніч проти 24 травня

Наслідки ворожої атаки 24 травня

У п’яти районах Києва через падіння уламків безпілотників і ракет сталися пожежі та пошкодження. Наразі відомо про 15 постраждалих. Ще двоє поранених у Березані на Київщині.

У Миколаївській громаді на Дніпропетровщині від ракетного удару постраждав 34-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. По Покровській громаді Нікопольського району ворог влучив дроном-камікадзе, пошкодивши сонячні панелі.

Ворог також завдавав ударів по Одещині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.