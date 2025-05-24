Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок атаки РФ на Київ у ніч на 24 травня

У ніч на 24 травня російські окупанти завдали масштабного комбінованого удару по Києву та області. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях. Про це повідомили пресслужба ДСНС, мер Києва Віталій Кличко, Київська ОВА.

За даними Кличка та ДСНС, унаслідок падіння уламків безпілотників і ракет зафіксовані займання та пошкодження в п’яти районах Києва:

Солом’янський район – рятувальники загасили пожежу у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п’ятиповерхівці. Медикам передали чоловіка, який, імовірно, отруївся продуктами горіння;

Святошинський район – виникла пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Роботи з гасіння тривають;

Оболонський район – уламки впали на торговий центр. Також сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Четверо людей звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес;

Дніпровський та Шевченківський райони – зафіксовано падіння уламків.

Станом на 03:05 було відомо про вісьмох постраждалих внаслідок атаки по Києву.

«Двох із них (постраждалих – ред.) госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці – у Святошинському районі столиці», – розповів Кличко.

У ДСНС зазначили, що інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Наслідки ворожої атаки на Київ (1-3 фото) та Київщину (4 фото), 23-24 травня 2025 рік

Раніше у Київській ОВА та ДСНС повідомили про поранених у Березані Броварського району. 54-річного чоловіка та 50-річну жінку госпіталізували з осколковими пораненнями стегна. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Додамо, близько 22:00 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, а згодом і балістичних ракет. Відбій повітряної тривоги влада України оголосила о 05:10.

Оновлено о 10:02. У Нацполіції повідомили про 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ, а саме:

у Соломʼянському районі уламки БпЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждали семеро людей віком 35-63 роки;

у Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок;

в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено чотири поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих;

в Голосіївському районі поранення отримала одна людина.

За даними правоохоронців, БпЛА та ракетами пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також ТРЦ, навчальний заклад, вісім авто та приміщення котельні.