Пожежа на підприємстві у Полтавській області через влучання ворожих БпЛА

Уночі п’ятниці, 23 травня, російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками по території Полтавської області. Один із БпЛА влучив у підприємство на території Кременчуцької громади, спричинивши масштабну пожежу. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

«Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств», – ідеться в повідомленні.

Наслідки дронової атаки на Кременчуччину, 23 травня 2025 рік (Фото Володимир Когут/Telegram)

За даними Когута, травми внаслідок ворожої атаки отримала одна людина, але від госпіталізації відмовилася.

«Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів», – додав посадовець.

Окремо через пошкодження ліній електропередач уламками дронів у Полтавському районі без електропостачання залишилися ще понад 270 абонентів. Енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії.

Як писав ZAXID.NET, у ніч на 23 травня російські БпЛА пошкодили залізницю на Буковині. За даними керівника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, на одній зі станції залізниці виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.