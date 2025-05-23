Росія атакувала регіон кількома групами Shahed

У п’ятницю, 23 травня, Росія атакувала Прикарпаття безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі та транспорт у Коломийському районі.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала майже годину – з 4:18 до 5:16 ранку. За інформацією Повітряних сил, в цей час РФ атакувала регіон кількома групами Shahed.

«Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району», – написала у Facebook голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

В облдержадміністрації повідомили, що мешканці Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок обстріл 23 травня, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Для цього в Івано-Франківську ОДА слід подати пакет документів та мати відкритий рахунок у банку.