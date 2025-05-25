Смертельна аварія сталася біля села Малі Підліски

У суботу, 24 травня, біля села Малі Підліски сталася смертельна ДТП за участю 60-річного водія Volkswagen T-4 та 57-річного водія Tesla Model 3. Департамент цивільного захисту Львівської ОВА повідомив, що в аварії загинула пасажирка Tesla Model 3.

Інцидент стався приблизно о 14:00. «Внаслідок ДТП до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи доставили водія автомобіля марки Volkswagen T-4 та двох пасажирів Tesla Model 3. Пасажирка автомобіля Tesla Model 3 померла під час надання медичної допомоги», – розповіли у департаменті.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та деталі аварії. Зазначимо, що пасажири та водії, які потрапили у ДТП, є мешканцями Львова.