Смертельна аварія сталася 6 грудня 2024 року поблизу села Тихомель Шепетівського району

Білогірський районний суд виніс вирок 53-річному водію вантажівки MAN, який пʼяним спричинив смертельну ДТП. Обвинувачений вʼїхав у гужову підводу, внаслідок чого загинув її 20-річний водій та травмувалися двоє пасажирів. За скоєне винуватцю аварії призначили сім років тюрми.

Як повідомила 23 травня Хмельницька обласна прокуратура, аварія сталася 6 грудня 2024 року поблизу села Тихомель Шепетівського району. За даними слідства, близько 00:20 водій вантажівки MAN врізався у гужову підводу, яка їхала у зустрічному напрямку. У результаті зіткнення загинув 20-річний водій підводи, житель села Москалівка, і травмувалися двоє його пасажирів віком 30 та 16 років.

Під час освідування у 53-річного водія вантажівки виявили ознаки спʼяніння. Чоловік повністю визнав свою провину та просив вибачення у потерпілих.

Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху напідпитку, що спричинило смерть людини (за ч. 3 ст. 286-1 КК України). Обвинуваченому призначили сім років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами на шість років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.