Місце смертельної ДТП на вулиці Левандівській

Залізничний районний суд визнав винним 54-річного львів'янина Андрія Батючка у скоєнні смертельної ДТП, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений 17 липня 2024 року був за кермом Toyota Corolla, перевищив швидкість та збив пішохода. Аварія сталася на вулиці Левандівській.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, 60-річний потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму. Чоловік помер у машині швидкої допомоги.

У суді Андрій Батючок визнав провину й розповів, що добровільно сплатив компенсацію рідному братові загиблого. Обвинувачений просив суд суворо його не карати.

Суддя Іванна Іванюк визнала Андрія Батючка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також він має сплатити 11,4 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.