Аварія сталась вранці 17 липня на вулиці Левандівській

У мікрорайоні Левандівка у Львові водій Toyota Corolla збив 60-річного чоловіка поза пішохідним переходом, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія сталась 17 липня близько 08:20 на вулиці Левандівській, що у мікрорайоні Левандівка. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota Corolla, 53-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – також жителя Львова віком 60 років, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, від яких помер дорогою до лікарні.

Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, від яких помер дорогою до лікарні

Поліцейські встановлюють обставини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.