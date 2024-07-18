Некерована маршрутка знесла електроопору

Вранці 18 липня на Сихові у Львові в ДТП з трьома автівками потрапила маршрутка, яка перевозила пасажирів. Після цього вона в’їхала в бетонний стовп. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей. За попередніми висновками, водій громадського транспорту втратив керування через погане самопочуття.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, аварія трапилася перед 10 ранку. Там зіткнулися автомобілі BMW, Škoda і рейсовий автобус, який внаслідок ДТП збив бетонну електроопору. Škoda перекинулася на дах.

«На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі», – повідомили у патрульній поліції.

Згодом у Нацполіції уточнили, що 64-річному водію маршрутного автобуса «БАЗ» під час руху стало погано, внаслідок чого він втратив керування.

«Некерований автобус зіштовхнувся з легковиками КІА та Škoda, які рухались в попутному напрямку. Відтак Škoda перекинулась, а далі – зіштовхнулась з автомобілем BMW, водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом. Після цього, автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору», – розповіли перебіг подій у поліції.

За інформацією міськради, в ДТП потрапив автобус №41. Постраждалих пасажирів оглянули на місці. Усі живі, але двох пасажирів госпіталізували. Загалом постраждали дев’ятеро людей.

«Потерпілих доправили до лікарні св. Луки, їм надають всю необхідну меддопомогу. Серед них 76-річна Тетяна, в жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в нього відкрито черепно-мозкова травма, стан стабільний», – поінформували в ЛМР з посиланням на керівницю управління охорони здоров’я Марту Матюшко.

До лікарень доставили вісьмох постраждалих: семеро – з маршрутного автобуса і одного – з легкового авто. Ще в однієї пасажирки Ірини – забій тазу. В Ольги – забій гомілково-ступневого суглобу, їй проводять дообстеження у травмпункті, стан стабільний. У потерпілої Христини – травма правого плеча та стегна, забій грудної клітки, її обстежують на КТ.

Потерпілим надали допомогу на місці, кількох доставили у лікарню (фото ЛМР)



Через аварію тролейбуси №24 тимчасово курсували за зміненим маршрутом: вул. Шота Руставелі – вул. Луганська (кільце) та у зворотному напрямі. Зазначимо, що автобусний маршрут №41 обслуговує приватний перевізник «Фіакр».

У патрульній поліції Львівщини наголошують на збільшенні кількості аварій. Тільки останню за добу на Львівщині трапилося 12 ДТП з потерпілими, в них загинуло п’ятеро людей і 22 травмувалося.