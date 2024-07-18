Водію стало погано за кермом і вів втратив керування автобусом

У львівській лікарні святого Луки помер водій маршрутки, яка сьогодні вранці потрапила в ДТП на Сихові. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«У лікарні від отриманих травм помер 60-річний водій, який був за кермом маршрутки», – зазначено у повідомленні, оприлюдненому ЛМР близько 18:00.

За інформацією управління охорони здоров’я Львова, внаслідок цієї ДТП у лікарню св. Луки госпіталізували шістьох потерпілих. Ще одна пасажирка з травмою правого плеча і стегна та забоєм грудної клітки перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, близько 10 ранку четверга, 18 липня, сталася ДТП між автобусом та трьома легковиками на вул. Червоної Калини на Сихові. Водію маршрутного автобуса №41 під час руху стало погано, внаслідок чого він втратив керування. Автобус зіштовхнувся з легковиками КІА та Škoda, які рухались в попутному напрямку. Після цього автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де збив бетонну електроопору. Внаслідок ДТП травмувалися дев’ятеро людей.