У Давидові сталася аварія маршрутки і автоцистерни

У середу, 17 липня, на дорозі Львів – Бібрка – Рогатин у селі Давидів сталася ДТП за участі приміського рейсового автобуса Львів-Вибранівка та вантажівки. У результаті загинули четверо людей, ще семеро отримали травми.

«Масштабна ДТП на Львівщині за участі вантажівки та рейсового автобуса. Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Давидів Львівського району», – повідомили в ДСНС Львівщини.

На місці масштабної аварії працюють усі екстрені служби

Яу уточнили в поліції Львівщини, зіткнулись маршрутний автобус БАЗ сполученням Львів-Вибранівка та автопоїзд МАН. Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирирічний хлопчик, з травмами доставлені до лікарні. Зараз медики уточнюють їх діагнози. На місці події також працюють психологи, які підтримують родичів загиблих.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.