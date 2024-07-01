Під час руху спалахнув моторний відсік автобуса рейсу Київ-Сіде

У понеділок, 1 липня, на трасі біля міста Буськ на Львівщині під час руху загорівся автобус міжнародного сполучення, який перевозив дітей.

Інцидент стався на трасі у селі Ниви Буської громади близько 14:00. Під час руху спалахнув моторний відсік в автобусі рейсу Київ-Сіде (Туреччина). На момент пожежі в автобусі перебували 34 людини: 28 дітей, четверо дорослих, які супроводжували групу, та два водії.

«Як з'ясувалось, під час руху водій побачив дим, що почав вибиватися з моторного відсіку. Зупинивши транспортний засіб на узбіччі, водії та тренери вивели дітей з автобуса та викликали пожежників. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів моторний відсік автобуса. Пожежа спричинила сильне задимлення», – повідомили в ДСНС Львівщини.

У результаті пожежі автобус зазнав серйозних пошкоджень (фото ZAXID.NET та ДСНС)

На місці пожежі працювали медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За попередніми даними, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь знищив автобус.