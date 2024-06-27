У результаті ДТП тролейбус зазнав серйозних пошкоджень, є постраждалі серед пасажирів

У четвер, 27 червня, на вул. Стрийській у Львові тролейбус №25, який курсує з вул. Шота Руставелі на автовокзал, з’їхав з проїжджої частини та врізався у стовп. За попередніми даними, водію стало погано за кермом. Є постраждалі серед пасажирів.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, аварія сталася близько 18:00 на вул. Стрийській, 252. Попередньо відомо, що 67-річному водієві раптово стало погано за кермом, він не впорався з керуванням та з’їхав з дороги в стовп.

На вул. Стрийській тролейбус №25 врізався у стовп (фото очевидців)

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, водій та п’ятеро пасажирів тролейбуса, з яких одна дитина, звернулися по допомогу до медиків «швидкої». Водія та трьох пасажирів госпіталізували з різними травмами, ще двоє госпіталізації не потребували.