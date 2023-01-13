Автобус їхав за маршрутом із пасажирами, вони не постраждали

У п’ятницю ввечері, 13 січня, на вул. Мазепи у Львові під час руху помер водій приміської маршрутки №184 а. Автобус їхав за маршрутом з пасажирами.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився близько 17:30 на вул. Гетьмана Мезипи поблизу ТРЦ «Спартак». Маршрутка їхала з пасажирами. 47-річному водію під час руху стало погано за кермом. Він в’їхав у автомобіль таксі, пошкодивши тому задній бампер і кришку капота, після чого зупинився і помер.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Причину смерті водія встановлюють.

Приміський маршрут №184 а курсує з вул. Щурата в селище Рудно. Його обслуговує перевізник «Успіх БМ».