Маршрутний автобус №47а виїхав на узбіччя просп. Чорновола та зупинився біля бетонного стовпа

У вівторок, 2 листопада, на проспекті Чорновола у центрі Львова 55-річному водію маршрутного автобуса стало погано за кермом, він в'їхав у дорожній знак та зупинився. Водію надавали допомогу пасажири та медики «швидкої», однак він помер унаслідок серцевого нападу.

Інцидент трапився близько 13:40 на проспекті Чорновола поблизу ТЦ «Інтерсіті». Маршрутний автобус №47а, який курсував з пасажирами, раптово виїхав на тротуар, зніс кілька металевих стовпців, дорожній знак та ледь не врізався у бетонний стовп. Маршрут №47а обслуговує львівське комунальне АТП-1.

Трагічний інцидент стався під час руху маршрутки на просп. Чорновола (фото ZAXID.NET)

У прес-службі АТП-1 ZAXID.NET повідомили, що за кермом був 55-річний львів’янин. Водію маршрутки стало погано за кермом. Спершу йому надавали допомогу пасажири автобуса, а згодом реанімаційні заходи проводили медики «швидкої», однак врятувати його життя не вдалося. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Унаслідок ДТП ніхто з пасажирів не постраждав.