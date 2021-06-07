Маршрутка №11 під час руху врізалася в дерево

У понеділок вранці, 7 червня, на вул. Левандівській у Львові маршрутка №11 під час руху в'їхала в дерево. Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро пасажирок.

ДТП сталася близько 6:00 ранку на вул. Левандівській, 25. Автобус №11 в’їхав у дерево. Унаслідок зіткнення постраждали п’ятеро пасажирок. Їм надали медичну допомогу і госпіталізували. Причини події з’ясовують правоохоронці.

«Причини ДТП встановлюють. Поліція розглядає кілька версій. Обслуговує маршрут № 11 перевізник «Міра і К», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що за кермом маршрутки був 59-річний мешканець Жовківського району.

За даними Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, у ДТП постраждали п'ятеро пасажирок маршрутки – львів'янки, віком від 34 до 64 років. Їх госпіталізували у лікарнію швидкої допомоги з різними травмами – забоями, черепно-мозковими травмами, вивихами. Зокрема, 64-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Водій не постраждав.

За попередніми даними депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, водієві маршрутки під час руху стало погано. Водночас, у «швидкій» ZAXID.NET повідомили, що з водієм все гаразд, медичної помоги він не потребував. У поліції розповіли, що водій був тверезий. Причину ДТП наразі встановлюють слідчі.

За однією із версій, причиною ДТП на вул. Левандівська, 25 можуть бути технічні несправності автобуса. Як повідомили в ЛМР, міське управління транспорту спільно з «Укртрансбезпекою» проведуть перевірку усіх автобусів перевізника «Міра і К».

У мерії також уточнили, що після надання медичної допомоги в лікарні постраждалих відпустили на амбулаторне лікування. «Вони отримали переломи кінцівок та забої, та після надання необхідної допомоги у лікарні їх відпустили додому», – розповіли в ЛМР.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.