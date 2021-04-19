Водію автобуса стало погано за кермом

У понеділок, 19 квітня, у місті Червоноград на Львівщині раптово помер 62-річний водій автобуса «Школярик», який віз дітей з навчального закладу.

Як повідомляє місцеве видання «Дорожній контроль Захід», подія трапилась близько 17:15 понеділка. Водієві «Школярика» під час руху стало погано. Він встиг зупинитися, після чого вийшов з автобуса і помер. У цей час в автобусі перебували діти.

У поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що зараз на місці події працюють слідчі. Відомо, що очевидці намагалися надати водієві першу допомогу, однак його життя врятувати не вдалося. Особу водія поліцейські встановили – це 62-річний мешканець Червонограда.