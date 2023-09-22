Водій вантажівки з'їхав з траси, потрощив припарковані авто і помер

У п’ятницю, 22 вересня, у селі Шегині поблизу кордону з Польщею водій вантажівки Volvo вчинив потрійну ДТП та помер. Попередньо відомо, що водію стало погано за кермом.

Вантажівка Volvo з'їхала з траси поблизу Шегинь на Львівщині, врізалася в електроопору та два припарковані авто. Попередньо відомо, що 52-річному водію, мешканцю села Угринів Івано-Франківської області, стало погано під час руху, він не впорався з керуванням і вчинив ДТП. Чоловіка намагалися врятувати медики швидкої допомоги, але він помер.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики проводили реанімаційні заходи, але безуспішно. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.