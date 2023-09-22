Лобова ДТП сталася на дорозі «Куровичі-Рогатин»

У четвер, 21 вересня, на дорозі «Куровичі-Рогатин» сталася ДТП за участі двох автомобілів ВАЗ-2106. У результаті постраждали восьмеро людей, зокрема, четверо дітей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 у селі Мерещів Перемишлянської громади. Відбулося зіткнення двох автомобілів ВАЗ-2106, якими керували 44-річний житель Тернопільської області та 65-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Унаслідок ДТП постраждали обидва водії і шестеро пасажирів автівок: 34-річна жителька Тернопільської області та п’ятеро мешканців Львівського району (хлопці віком 3, 12, і 15 років, семирічна дівчинка та 38-річна жінка). Усіх доправили до лікарень.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.