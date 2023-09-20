Смертельна ДТП у Турці на Львівщині

У середу, 20 вересня, у місті Турка на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобілів Daewoo Lanos та ВАЗ 2106. У результаті загинула 29-річна пасажирка ВАЗ, а водій та ще дві пасажирки цього авто потрапили до лікарні. Також госпіталізований водій Lanos.

За даними поліції Львівщини, близько 9:30 на вул. Потік у місті Турка Самбірського району відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ 2106, яким керував 19-річний місцевий мешканець, та Daewoo Lanos, за кермом якого був 66-річний львів’янин.

У результаті ДТП загинула 29-річна пасажирка ВАЗ 2106, місцева мешканка. Водії обох автомобілів та дві пасажирки ВАЗ, місцеві жительки віком 20 та 51 рік, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.