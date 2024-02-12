У Турці на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобілів Daewoo Lanos та ВАЗ 2106

Турківський районний суд Львівщини виніс вирок львівському студенту Василю Марчишину, який скоїв лобову ДТП у Турці – 29-річна жінка загинула, ще кілька людей були поранені. Суд визнав водія ВАЗу винним у вчиненні ДТП, призначивши чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія трапилась вранці 20 вересня 2023 року на трасі у межах міста Турка. 19-річний Василь Марчишин керував авто ВАЗ 21063, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Daewoo Lanos. Унаслідок зіткнення 29-річна пасажирка ВАЗу загинула, ще двоє пасажирок цього авто отримало травми, також водій Daewoo Lanos отримав тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений Василь Марчишин визнав свою провину, зокрема, що аварія сталась через його неуважність та нехтування ПДР. У вироку зазначено, що обвинувачуваний є студентом Львівського лісотехнічного коледжу. Потерпілі повідомили суду, що вони узгодили відшкодування завданої шкоди із обвинуваченим, просили його суворо не карати.

Справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив усі матеріали та визнав Василя Марчишина винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили покарання – чотири роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами два роки, але звільнили від ув’язнення з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.