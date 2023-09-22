Водій автомобіля збив пішохода, рухаючись заднім ходом

У четвер, 21 вересня, у селі Болехівці біля Дрогобича 23-річний водій автомобіля Mercedes-Benz заднім ходом на смерть збив 54-річного пішохода.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 8:30 у селі Болехівці Дрогобицького району. 23-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель одного з сіл Дрогобицького району, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 54-річного пішохода, місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми, від яких помер на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.