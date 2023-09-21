Аварія трапилась 2 червня на подвірʼї в селі Дудин Золочівського району

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок Василю Бакаю, який, рухаючись заднім ходом на мікроавтобусі на подвір’ї власного господарства, наїхав на свою 70-річну дружину. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 2 червня у селі Дудин Золочівського району. 71-річний Василь Бакай за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter Т5 наїхав на 70-річну дружину на власному подвір’ї. Внаслідок ДТП літню жінку з травмами госпіталізували у реанімацію львівської лікарні швидкої допомоги, де вона невдовзі померла.

4 вересня Василь Бакай уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це та інші обставини справи, суддя Бродівського райсуду Олена Рахімова визнала водія Volkswagen винним за ч. 2 ст. 286 та призначила три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на два роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.