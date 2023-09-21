Суд виніс вирок 71-річному чоловіку, який наїхав на дружину на подвір’ї
Василь Бакай уклав із прокурорм угоду про визнання винуватості
Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок Василю Бакаю, який, рухаючись заднім ходом на мікроавтобусі на подвір’ї власного господарства, наїхав на свою 70-річну дружину. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.
ДТП трапилась 2 червня у селі Дудин Золочівського району. 71-річний Василь Бакай за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter Т5 наїхав на 70-річну дружину на власному подвір’ї. Внаслідок ДТП літню жінку з травмами госпіталізували у реанімацію львівської лікарні швидкої допомоги, де вона невдовзі померла.
4 вересня Василь Бакай уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це та інші обставини справи, суддя Бродівського райсуду Олена Рахімова визнала водія Volkswagen винним за ч. 2 ст. 286 та призначила три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на два роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.