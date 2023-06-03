Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк

У п'ятницю, 2 червня, у селі Дудин Золочівського району Львівщини трапилася ДТП. 71-річний чоловік наїхав на дружину на власному подвір’ї. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter Т5, 71-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на подвір’ї власного господарства, наїхав на свою 70-річну дружину.

Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в реанімацію.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.